Presidente Maduro exalta el poder de las comunas: «Democracia directa y de verdad»

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, visita este jueves la Comuna Socialista Simón Bolívar en la emblemática parroquia 23 de Enero de Caracas, lugar desde donde reivindicó la democracia del Gobierno Bolivariano por ser «directa y de verdad».

El Mandatario Nacional afirmó que esta comuna es el «cerebro del esfuerzo de la nueva democracia», un modelo político que funciona sin intermediarios ni élites, que nace desde las bases del Pueblo y que se contrapone a la democracia burguesa o de minorías.

«Quien quiera conocer un modelo de democracia directa, verdadera, sin perdedera de tiempo, donde la población, el hombre humilde, la mujer humilde, tiene la conciencia y el poder, quien lo quiera conocer, venga a Venezuela para que lo conozca», dijo.

Igualmente, durante un recorrido por bodegas, la Sala de Autogobierno territorial y tras conocer los proyectos populares del territorio; el Jefe de Estado resaltó que este sistema es la materialización de la República Bolivariana soñada por el Libertador Simón Bolívar en Angostura.

Por su parte, la coordinadora de la Sala de Autogobierno, Legna Serrano, celebró que la consigna «Comuna o nada» se está cumpliendo. Destacó la operatividad de la comuna y sus iniciativas de autogestión, como la Empresa de Producción Social (EPS) «Obreros del Alba», con mano de obra calificada en herrería y plomería.

«Hoy, Jueves de Poder Comunal. Jueves de Democracia Directa. Estamos dejando nuestros mapas, nuestro territorio … Ahí está reflejado todo nuestro territorio. Cada Consejo Comunal, cuantas familias. Nosotros sabemos y hemos logrado determinar», sostuvo.

Con sus palabras, la coordinadora exaltó cómo el Pueblo tiene el poder y la capacidad de autogobierno para resolver sus problemas a través de herramientas concretas como la Empresa de Producción Social (EPS), las Consultas Populares y los Jueces de Paz, consolidando la democracia desde las bases de la Comuna.

Resistencia frente a la guerra económica

El Jefe de Estado conectó la fortaleza de esta democracia de base con la resistencia del pueblo ante la llamada guerra económica. Recordó los tiempos de escasez inducida, ejemplificando con la desaparición del papel higiénico y la crema dental.

Afirmó que los ataques no eran contra él, sino contra el pueblo, y que su respuesta fue llamar al pueblo al combate. Hoy, destacó, el país cuenta con un abastecimiento «al 100% con producción nacional», algo que celebró porque es producto de la ofensiva permanente de los venezolanos patriotas.

T y F/ Prensa Presidencial