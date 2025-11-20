Presidente Maduro exhortó al poder popular a fortalecer la construcción del poder nacional,

En el marco del Proyecto Nacional Simón Bolívar, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, exhortó al Poder Popular a fortalecer la construcción del Poder Nacional, en sintonía con el Plan de la Patria y sus 7 Líneas Estratégicas de Transformación, concebidas como guía para el desarrollo integral del país.

Durante un acto en la comunidad de Ojo de Agua, donde se activó el Plan de Desarrollo Integral del Corredor Comunal Caracas-La Guaira, el mandatario recordó que el comandante Hugo Chávez fue el impulsor de la visión que coloca a las comunas y a sus integrantes como protagonistas de la transformación social.

Maduro celebró que el Plan General de la Nación se haya materializado en acciones concretas dentro de este nuevo corredor, al que denominó “Corredor de los Pueblos Caribes”, destacando la participación de líderes comunitarios de Caracas y La Guaira.

El jefe de Estado pidió a los ministros presentes asumir compromisos claros y cumplir con las instrucciones emanadas en la jornada. “Tomen nota y compromisos”, expresó, subrayando la importancia de la acción directa del gobierno en cada comunidad.

Asimismo, instó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y al resto del equipo gubernamental a mantenerse de forma constante en el acompañamiento de este plan piloto. “Quiero verlos permanentemente en la construcción de este corredor, comunidad por comunidad”, enfatizó.

Finalmente, Maduro reafirmó su llamado a un “Gobierno de calle”, activo en todo momento: “En la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, los domingos, lunes y miércoles”.

T/CO