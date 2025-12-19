Presidente Maduro exhortó al pueblo de los Estados Unidos a levantar las banderas de la paz

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, exhortó al pueblo de los Estados Unidos (EE.UU.) a levantar las banderas de la paz y a alzar su voz para rechazar contundentemente los planes de guerra dirigidos contra Venezuela y los pueblos de Suramérica.

En la misma línea, hizo un llamado a la conciencia ciudadana en Norteamérica para detener las agresiones que pretenden desestabilizar la región; porque lo que pretende el gobierno norteamericano con estos planes es un cambio de régimen, «cambiar el régimen republicano, democrático que le da poder al pueblo, por un régimen colonial».

Precisó que «no es tiempo de colonia, ni de cambiar la libertad por el esclavismo», porque en Venezuela lo que «hay es calidad de gente, de líderes de organización, un pueblo empoderado que lo único que busca es la paz».

El líder de la Nación, expresó de la manera contundente, lo siguiente: «No a los planes guerreristas, no a una guerra en Suramérica, no a un cambio de régimen, no sangre por petróleo, no al intervencionismo, no. Respeto a la soberanía de los países, respeto a la soberanía de los pueblos».

Por último, manifestó que la bandera tricolor que tiene en mano, diseñada por el Libertador Simón Bolívar, hoy se la entrega a la Guardia de Honor Presidencial, «batallón de usares, de soldados y oficiales de la Guardia de Honor Presidencial de Bolívar, porque ellos jugaron un papel clave en los campos de Ayacucho.

T/Prensa Presidencial