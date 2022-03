Presidente Maduro: Fiesta en Elorza, tradición llanera en honor a San José

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, destaca este sábado 19 de marzo que en esta fecha comienzan las Fiestas de Elorza, en el estado Apure, en honor de San José Obrero

“Venezuela amanece llena de música, fiesta y esplendor llanero para celebrar las Fiestas Patronales de Elorza, en honor a San José Obrero, una tradición que resalta la diversidad cultural, los valores y nuestras hermosas tradiciones. ¡Pedimos la bendición y protección de San José!”, expresó el Jefe de Estado en Twitter.

Este 19 de marzo la población apureña de Elorza se viste de fiesta para recibir a sus hijos que residen en diferentes puntos geográficos del país y del mundo que vienen a celebrar junto a familiares y amigos las festividades patronales.

Exposiciones agropecuarias, toros coleados, muestras de artesanía, competencias deportivas, elección de la Reina, procesiones, serenatas populares, pelea de gallos, competencias indígenas de tiro de arco y flecha, natación y canotaje, son parte de las actividades que se realizan durante los 7 días «más criollitos» qu se celebran en el país.

Además se lleva a cabo el Festival Criollo Doña Bárbara de Oro, Festival Elorzanito de Oro, Festival de Baile María Aguilera y Festival de Contrapunteo Claro Digno Graterol, igualmente el Joropazo que reúne a más de mil parejas de baile nacionales e internacionales y los amaneceres llaneros son espectáculos que tradicionalmente s realizan en Elorza, reseña Últimas Noticias en su portal web.

Elorza es la capital del Municipio Rómulo Gallegos del Estado Apure, está ubicada en la región de los llanos venezolanos a orillas del Río Arauca. Sus coordenadas son Latitud 7° 3′ 35 y N Longitud 69° 29′ 48 O en la frontera con Colombia.

CANCIÓN FIESTA EN ELORZA

Por: Eneas Perdomo

Un 19 de marzo, un 19 de marzo

para un baile me invitaron

a la población de Elorza

a la población de Elorza

en sus fiestas patronales.

Sus muchachas tan bonitas

con su belleza adornaban

y bajo el cielo llanero

se paseaban por las calles,

con sonrisas de alegría

y perfume de sabana.

Y al despuntar la mañana

con aires de una parranda,

cantándole a las muchachas

en Elorza me encontraba

y entre palos de aguardiente

la vida feliz pasaba.

Y un lunes por la mañana

y un lunes por la mañana

principio de la semana,

se despidieron mis ojos

se despidieron mis ojos

de este lindo panorama.

Recordando con cariño

muchachas, pueblo y sabana,

llanero muere cantando

aunque esté pelando el alma,

soy nacido en el Apure,

cantor de la tierra llana.

Y mañana cuando muera

no me lloren, mis paisanos,

que me entierren en Arauca

a sombras de un matapalo

y que la espuma del río

traiga recuerdos lejanos.

T/CO

F/@NicolasMaduro