Presidente Maduro firma Decreto que unifica Protocolos de Exportación No Petrolera

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó un Decreto clave que establece el Protocolo Unificado para las Exportaciones No Petroleras. Este paso es fundamental para impulsar la eficiencia y la eficacia del Estado en materia económica, eliminando obstáculos burocráticos y facilitando el comercio internacional.

El Decreto, presentado por la ministra del Poder Popular de Comercio Exterior en Venezuela, Coromoto Godoy, busca crear un Estado eficaz que respalde al sector productivo, una meta que el mandatario considera esencial para el desarrollo nacional.

El presidente Maduro enfatizó la urgencia de implementar este nuevo marco regulatorio y operativo. La meta es dar un «gigantesco paso» durante el primer trimestre del próximo año.

«Ha llegado el momento que demos un gigantesco paso durante el primer trimestre del 2026, garantizando que el 1 de abril del 2026 ya debemos tener un nuevo sistema que facilita la actividad del emprendedor, el camino del empresario y todo el sector industrial, ese es el camino», comentó el Presidente.

Este nuevo sistema de protocolo unificado está diseñado para simplificar drásticamente los trámites, agilizando el proceso de exportación para emprendedores, empresarios y todo el sector industrial.

El Decreto fue entregado a la vicepresidenta Ejecutiva de la República y Rectora de la Economía, Delcy Rodríguez, quien liderará la implementación de la medida.

T/Con informacion de Prensa Presidencial