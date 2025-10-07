Presidente Maduro: Hemos alertado al gobierno de EEUU de un plan para atacar su embajada

El presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó que el Gobierno ha entregado a Estados Unidos toda la información relacionada con un presunto plan de atentado contra la embajada estadounidense en Caracas.

«Nosotros, hemos alertado al gobierno de los EE.UU. de un plan para atacar su embajada, en Caracas. Contamos con fuentes de inteligencia que coincidieron en las pistas, donde un grupo de extremistas y terroristas tenían planeado colocar en la embajada de los Estados Unidos una carga de explosivos», afirmó.

«A pesar de nuestras diferencias, respetamos y protegemos estas instituciones, como bien lo establece el derecho internacional», al mismo tiempo dijo «Era una acción de provocación, ¿a quién beneficiaba esta acción terrorista?».

Detalló además que «Jorge Rodríguez, encargado de los procesos de Diálogos por la Paz de Venezuela, ha informado también de los responsables de estas acciones terroristas. Y nosotros estamos en la búsqueda de cada uno».

«El gobierno de los Estados Unidos tiene toda la información de los involucrados. Nosotros, continuamos en las investigaciones», puntualizó Maduro.

Rodríguez por medio de un comunicado precisó: «En mi condición de jefe de diálogo y paz de Venezuela quiero anunciar que por tres vías distintas hemos advertido al gobierno de EE.UU. de una grave amenaza, mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intentan colocar explosivos letales en la embajada de EE.UU. en Venezuela».

«También hemos advertido de estos hechos a una embajada europea para que se sirva comunicar de la gravedad de esta información a personal diplomático de EE.UU.. Al mismo tiempo hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro gobierno respeta y protege», concluyó Rodríguez en el texto divulgado.

T/CO

F/Prensa Presidencial