Presidente Maduro hizo un llamado a la unión perfecta entre Colombia y Venezuela

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, este miércoles, hizo un llamado a la unión perfecta entre Colombia y Venezuela, para que «nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar de unión permanente y de felicidad compartida».

En esta línea, el líder reiteró que pesar de cuánto la oligarquía ha intentado dividir a Colombia y Venezuela, se mantienen alertas para garantizar la mayor garantía que «tenemos de paz, estabilidad y respeto en el mundo, la unión».

«La mayor garantía de paz y estabilidad es la unión. Por eso, hoy, hago un llamado grancolombiano al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, fuerzas políticas y a sus militares. Los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie intente tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar, el de unión permanente», precisó el líder revolucionario.

Señaló que, por este motivo, es que realiza ese llamado hoy, a 200 años de la aprobación de la Ley Fundamental Fundadora de Colombia, la grande, y a 206 años de haberse fundado «esta gran idea, esta gran nación», que se declaró república en armas y le dio la libertad completa a Suramérica.

Por otra parte, el Mandatario Nacional ratificó su amor profundo al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia que «conozco muy bien».

En este contexto político, el Mandatario Nacional aseveró que, aunque todo el daño que intenta generar el imperialismo norteamericano contra la Patria de Bolívar y Chávez, Venezuela «se está convirtiendo en bendiciones de vida y en una inquebrantable voluntad de lucha para nuestra sociedad».

T/Prensa Presidencial