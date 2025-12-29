Presidente Maduro impulsa experiencias productivas de los consejos comunales de Macarao

En un despliegue enfocado en el fortalecimiento de la economía comunal, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, realiza este lunes un recorrido por la Comuna «Por Amor y Lealtad a Chávez», que abarca los sectores El Volcán y La Guamacaya en la parroquia Macarao.

La jornada, que cuenta con el acompañamiento de los voceros comunales Oliver Martínez y Leynis Márquez, tiene como objetivo principal visibilizar las experiencias productivas de la zona. El Mandatario Nacional inspecciona espacios dedicados a la siembra de café, caraotas y parchita, rubros esenciales que sustentan la soberanía alimentaria local.

Esta Comuna constituye un bastión de organización popular al agrupar a una población de 13.074 habitantes (4.468 familias), cuya estructura se fundamenta en la unión de 14 consejos comunales, entre los que destacan Lucha y Victoria, Rebelión 4F y El Sueño del Gigante.

Al finalizar el recorrido, el Jefe de Estado encabezará una asamblea de ciudadanos para presentar el balance de la gestión comunal y el estado de los proyectos aprobados en las Consultas Populares Nacionales. Entre los logros reportados, destaca la culminación de la sustitución de techos y de cilindros de gas, obras priorizadas por la propia comunidad.

Asimismo, se evaluarán los avances en el sistema de agua potable (actualmente al 80%), la reparación de ascensores y la atención a filtraciones en los servicios generales del urbanismo. La agenda también incluye la inspección de la cancha y el parque biosaludable en construcción, así como el techado de la cancha de Macarao I.

Con esta visita, el Mandatario Nacional no solo supervisa las obras de infraestructura, sino que estrecha su vínculo directo con el Poder Popular para agilizar las respuestas a las necesidades del sector, rumbo a la consolidación definitiva del Gobierno de Gestión Comunal.

