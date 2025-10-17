Presidente Maduro inaugura Ciudad Emprendimiento en el urbanismo Oscar López Rivera

El presidente de la República, Nicolás Maduro, inauguró este vierenes la Ciudad Emprendimiento ubicada en el urbanismo Oscar López Rivera, en el paseo Vargas de la Avenida Bolívar, Caracas.

La iniciativa busca fortalecer a los pequeños y medianos emprendedores, generar empleos y diversificar la economía frente a las sanciones y medidas coercitivas ejercidas por Estados Unidos.

Durante su recorrido, Maduro visitó una pollera ubicada en uno de los locales de la Ciudad Emprendimiento, destacando el papel de estos espacios para impulsar la economía comunal y la iniciativa productiva del pueblo. “Estos locales incorporados en los urbanismos se hicieron a fin de contribuir con los pequeños y medianos emprendedores, así como con la generación de empleos”, recordó el mandatario.

El presidente señaló que el emprendimiento tomó fuerza durante la pandemia en 2020, cuando muchas personas comenzaron a producir y vender productos desde sus hogares. “La gente empezó a inventarse una y nos ha ido bien a través de la economía comunal, y nos ha ido bien”, destacó.

Añadió con humor: “En 2020, empezaron a realizar las pijamas navideñas, me acuerdo, la gente se tomaba sus fotos en pijamas y en familia… Estaremos esta Navidad con un fusil en mano y un campaneo en la otra. Pa bravo yo”, provocando risas entre los presentes.

A pesar de las dificultades y las sanciones, Maduro resaltó que la economía real ha mostrado un crecimiento sostenido durante 18 trimestres, y este año el Producto Interno Bruto se aproxima al 9%. “Venezuela está a la vanguardia de un nuevo modelo económico, basado en la generación de bienestar, juntos para el pueblo… Vamos a superar las desigualdades, las cuales son lamentables, producto de la guerra económica”, enfatizó.

La Ciudad Emprendimiento en Oscar López Rivera representa un espacio de oportunidad para emprendedores y comerciantes, consolidando un modelo de desarrollo económico orientado a la producción y al bienestar colectivo.

