Presidente Maduró inauguro Hotel Gran Cacique Maiquetía

Durante la trasmisión del programa número 91 Con Maduro+, el presidente Nicolás Maduro anunció, con entusiasmo, en el marco de la semana mundial del Turismo, la inauguración del Hotel Gran Cacique Maiquetía, ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a la ciudad de Caracas.

Hotel Gran Cacique Maiquetía, ubicado en el estado La Guaira, siendo una edificación 5 estrellas que potenciará el motor turismo de Venezuela.

Maduro resaltó el atractivo de Venezuela como un destino diverso, con potencial para convertirse en una potencia turística, destacando las múltiples experiencias, y al turismo es un pilar fundamental para la nueva economía.»Nuestra mayor fortaleza es la calidez y hospitalidad de nuestra gente, algo que muchos viajeros han elogiado”, señaló.

T/Con información de UN