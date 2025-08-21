Presidente Maduro incorpora la Milicia Bolivariana a los Cuadrantes de Paz

Un acto oficial con motivo de la Integración de la Milicia Nacional Bolivariana a los Cuadrantes de Paz, encabeza este jueves el presidente constitucional y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro Moros.

Desde el Observatorio Cajigal, en la ciudad de Caracas, el jefe de Estado está acompañado de autoridades civiles y militares, además de voceros y voceras de la Comuna Fabricio Vive del sector, además del Coronel Andrés Abreu, comandante del Área de Defensa Integral número 88.

Abreu, le dio parte informativa al mandatario nacional, explicando el sistema de defensa territorial y la existencia de armas antiaéreas y el órgano de defensa integral comunal en perfecta fusión popular-militar-policial.

Maduro agradeció el esfuerzo realizado por los vecinos y vecinas junto a los profesionales de la FANB, en el desarrollo de la doctrina militar revolucionaria, antiimperialista y chavista. “Toda nuestra doctrina revolucionaria y antiimperialista se ha forjado de 500 años de resistencias, de lucha y construcción, ahora, del Socialismo Bolivariano del Siglo 21”, expresó.

Confirmó que Venezuela tiene esta doctrina sólida, basada en la Constitución Bolivariana, para la defensa nacional, y que está apoyada por la poderosa Ley Constitucional de la FANB que incorpora a la Milicia Nacional como el quinto componente fundamental, junto al Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

“Nuestra FANB contundentemente profesional, como columna vertebral y el pueblo en armas junto a la Fuerza Armada”, destacó.

Sistema defensivo integral

El primer mandatario observó que la construcción de este sistema defensivo se pensó y se ejecutó para preservar la soberanía y la integridad territorial, la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano, en el que por un lado se trabaja en la defensa integral mientras por el otro se producen alimentos, bienes y servicios para la población.

Y al precisar que en esta coyuntura como la actual, ante la amenaza de EE.UU. al desplegar buques de guerra en el Mar Caribe y otras agresiones, se reafirma el propósito de la defensa del pueblo todo. “Esta coyuntura de amenaza y agresión, donde ha enloquecido el imperio”, expuso.

“Pero no lo construimos para eso, sino para la estabilidad de un país que merece disfrutar sus derechos a la paz y al desarrollo de la nación, sea cual sea la circunstancias que nos toque vivir”, explicó.

T y F/ VTV