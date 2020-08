Presidente Maduro insta a cumplir las medidas de bioseguridad para prevenir el Covid-19

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó al pueblo a cumplir las medidas de bioseguridad para cortar las cadenas del Covid-19.

“Una cosa es la flexibilización económica, el movimiento, la vida social y comercial, y otra es romper las normas de seguridad”, expresó.

Señaló que en las últimas semanas ha habido “una explosión” del virus. Europa, por ejemplo, países que habían controlado la crisis registran nuevos niveles de contagio.

“Yo quiero hablar muy seriamente con todos y todas. Yo creo que a esta altura, nadie en mundo, duda de la letalidad del Covid-19”, agregó.

Recordó que más del 80 % de los venezolanos sabe muy bien lo que es y se cuida, y cerca del 11 % lo ignora.

Además de esto, acotó que no hay país que esté lidiando con un problema de migración como Venezuela.

“Casi 80 mil personas han entrado por la vía legal y calculamos que casi 50 mil por las trochas; también sirven como multiplicadores por su inconsciencia”, añadió.

Pidió a los venezolanos que no dejen que la enfermedad se agrave, si tienen síntomas vayan a los centros y brigadas médicas.

“Hemos creado las condiciones para atenderlos a todos, estamos pariendo creando condiciones para atender a los asintomáticos. Tenemos la batería de medicinas, medios e instalaciones para atenderlos a todos a tiempo”, apuntó.

80% de los pacientes son asintomáticos

En Venezuela, entre el 80 y 85 % son asintomáticos, “pero los estamos atendiendo y tratando”, y el respeto, 15 %, aproximadamente, son sintomáticos leves, moderados y graves, detalló el dignatario nacional.

El mandatario también mostró, en transmisión televisiva, varios testimonios de pacientes recuperados como el de Betty Pérez, quien explicó su experiencia.

“Yo siento que atendieron bien, estoy agradecida, si yo no hubiera ido al hospital me muero, porque me salvaron en el hospital”, subrayó Pérez.

Lea también

T/AVN

F/MPPS-Archivo