Presidente Maduro insta a la clase obrera a organizarse en nuevos batallones de combate

Durante un encuentro con representantes de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras (CPT), el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó al movimiento obrero a adoptar la disciplina y la estructura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como referencia para impulsar una “Revolución Profunda” y consolidar una nueva arquitectura de poder en el país.

El Jefe de Estado subrayó que los CPT deben asumir un rol protagónico en la reorganización de la fuerza laboral, con miras a fortalecer la capacidad productiva y política de los trabajadores.

Como ejemplo, mencionó la transformación de la FANB en ocho Regiones de Defensa Integral (REDI), las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) y las Áreas de Defensa Integral (ADI), además de la incorporación de la Milicia Bolivariana como quinto componente, símbolo del “Pueblo en Armas”.

“De este huracán constituyente obrero debe surgir una fuerza organizada en nuevos batallones, en nuevas formas de organización”, expresó Maduro.

El mandatario destacó que la meta es concretar la mayor revolución obrera de los últimos cien años en la historia sindical venezolana, un proceso que busca transformar de manera profunda y auténtica la realidad nacional.

T/CO