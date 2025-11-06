Presidente Maduro insta a la participación masiva en la consulta npopular del 23Nov

El presidente Nicolás Maduro instó a la ciudadanía a participar activamente en la venidera Consulta Nacional Popular, programada para el próximo domingo 23 de noviembre de 2025. El llamado lo realizó este jueves en una jornada en la Comuna Rural Turística Parque Caiza, ubicada en Caucagüita.

El mandatario nacional destacó el carácter de «democracia directa» del proceso. «IInvito, domingo 23 de noviembre, elecciones de democracia directa, elecciones populares, elecciones de la comunidad, elecciones en Venezuela. La cuarta consulta del año 2025, para que ustedes elijan sus dos proyectos, para que la comunidad siga construyendo su presente y siga proyectando el futuro», exhortó Maduro.

El jefe de Estado estuvo acompañado por los ministros para la Juventud, Sergio Lotartaro, y para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia.

La Comuna Rural Turística Parque Caiza, conformada por 2.406 familias y organizada en cinco Consejos Comunales, ejemplifica este proceso. Sus miembros celebraron una asamblea comunal los pasados 1.º y 2 de noviembre, en compañía de representantes gubernamentales, para finalizar la postulación de los siete proyectos que llevarán a la consulta popular. Maduro recordó el lema del Comandante Hugo Chávez, «¡Comuna o nada!», y criticó a las gestiones anteriores a la Revolución Bolivariana. Señaló que estas acudían a las comunidades cada cinco años «a ofrecer mentiras y luego se olvidaban del pueblo, como pasa en toda la democracia burguesa occidental». El debate con la comunidad de Parque Caiza marcó el inicio de la actividad, centrada en la necesidad de que el proceso democrático y participativo prevalezca en la consulta del 23 de noviembre. Durante la asamblea detalló los instrumentos que buscan fortalecer el proceso democrático y participativo: Agenda Concreta de Acción (ACA); mapa de Sueños; 1×10 Comunal y salas de Autogobierno.

T/CO