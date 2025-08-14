Presidente Maduro insta a la transformación de los métodos educativos

Durante el acto de clausura del I Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos, celebrado en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado a transformar profundamente el sistema educativo nacional. Su propuesta apunta a formar ciudadanos comprometidos con la paz, el conocimiento y la armonía social.

Maduro planteó la creación de un plan integral que revolucione los métodos de enseñanza, acompañado de un manual que facilite el estudio del pensamiento del educador Simón Rodríguez, pilar fundamental de la pedagogía revolucionaria.

“La educación debe ser una trinchera de soberanía”, afirmó el mandatario, destacando la necesidad de enlazar el legado de Rodríguez con el proyecto formativo del Estado venezolano.

El presidente también reafirmó su apuesta por una educación pública, gratuita y de calidad, con enfoque científico, patriótico y humanista, orientada al desarrollo del país como potencia.

Maduro celebró la participación de más de 625 mil niños y niñas en el Programa Nacional de Semilleros Científicos, iniciativa que busca fomentar la vocación investigativa desde temprana edad, promoviendo una cultura de experimentación y aprendizaje integral.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial