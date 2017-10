Presidente Maduro insta a la UE a escuchar y respetar la verdad de Venezuela

“Ojalá rectifiquen a tiempo y no se subordinen a la política de Donald Trump. Ojalá abran los ojos y vean que el chavismo en Venezuela es mayoría y es insustituible. Somos garantía de paz para América del Sur, para el Caribe, para América central. Si el chavismo fuera derrocado, vendría una crisis gigantesca en el Caribe, en Surámerica, en Centroamérica”, advirtió durante una rueda de prensa a medios internacionales que ofrece en el Palacio de Miraflores.

También deploró que el gobierno de España haya cuestionado el proceso electoral y político de Venezuela. “No tiene moral el gobierno de España que reprimió al pueblo de Cataluña, que apresa al presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, que persigue al pueblo de Cataluña. Yo no me meto en el tema de Cataluña, no me pronuncio sobre la independencia (de Cataluña), ese es un asunto interno de España, pero no tiene moral el gobierno de España para referirse al país más democrático del continente”, declaró.

El jefe de Estado reiteró el pleno respeto de Venezuela a los pueblos de Europa y, por tanto, exige respeto a sus gobernantes, en especial a naciones como Alemania, que “se mete en asuntos internos, únicos y exclusivos de los venezolanos”

“Ojalá Europa nos escuche y dejen su opinión segada, parcializada, solo escuchan una parte, la de la derecha extremista. Si me quisieran hablar a mí, estoy listo para hablar personalmente con todos los gobiernos europeo, pero con mucho respeto”, expresó el mandatario.

T/AVN

F/Prensa Presidencial