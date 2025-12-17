Presidente Maduro instó a consolidar el Proceso Popular Constituyente originario del país y de la clase obrera

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros,enfatizó que la Revolución Bolivariana, debe saber de aquí en adelante los pasos que «hay que dar para consolidar el Proceso Popular Constituyente originario del país y de la clase obrera en particular».

En este contexto, el Jefe de Estado rememoró al Comandante Eterno Hugo Chávez, al destacar que él desarrolló la fórmula para el impulso de la revolución. Señaló al mismo tiempo, que se han obtenido grandes metas, como el logro de que «en ocho semanas el Proceso Popular Constituyente en la clase obrera, ha sido verdaderamente un proceso de despertar y de renacimiento de la fuerza obrera en Venezuela».

Asimismo, dijo que este ha sido un proceso victorioso, exitoso, ejemplar, único y extraordinario, nunca antes visto; ya que es un objetivo que se tenía planteado «desde aquel 3 de septiembre del año 2000 que fundamos la Fuerza Bolivariana Constituyente de los trabajadores con el comandante Chávez en Parque Central».

Además, agregó que desde los años 90 y 80 se mantuvo con fuerza la unión por la lucha en contra el viejo sindicalismo corrupto y represivo que «representó la vieja Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), hoy moribunda y enterrada en el basural de la historia».

T/Prensa Presidencial