Presidente Maduro instó a la Aviación Militar a mantenerse lista para la defensa de la Patria

Este jueves, 27 de noviembre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, instó a los soldados y soldadas de la Aviación Militar Bolivariana a mantenerse “serena, alerta y lista” para la defensa de la Patria ante amenazas externas.

«Les pido estar siempre imperturbables en su serenidad, alertas, listos y dispuestos a defender nuestros derechos como nación, como Patria libre y soberana; sé que jamás le fallaran a Venezuela, sé que Venezuela cuenta con ustedes», expresó durante el acto conmemorativo al 105 aniversario de la Aviación Militar Bolivariana y la 33º Gesta Heroica del 27 de noviembre de 1992.

Asimismo, resaltó que si la historia lo exigiera, Venezuela estaría preparada para declararse nuevamente en una República en armas. «Otra vez la historia vería levantarse con el estandarte sagrado de (Francisco De) Miranda y (Simón) Bolívar, con el amarillo, azul y rojo de nuestras ocho estrellas y tendríamos un solo destino la victoria de nuestra dignidad e historia”, añadió.

El jefe de Estado aseguró que jamás nada ha logrado quebrar la voluntad de los venezolanos y venezolanas a haces libres y soberanos. «No lo logró ni el bloqueo ni las sanciones ni esta guerra psicológica (…) Donde quisieron sembrar temor y división, se hizo más fuerte la voluntad, la valentía y la unión nacional», manifestó.

«La orden siempre está dada preservar el azul inmenso del cielo venezolano (…) este obrero que está aquí, este Presidente Pueblo, me siento orgullosos de ser el Comandante en Jefe de esta Aviación Militar Bolivariana y de la hermosa y poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana», apuntó.

REDACCIÓN MAZO