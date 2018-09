Presidente Maduro instruyó bancarización de los pensionados

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instruyó este lunes la bancarización de todas las pensionadas y pensionados para incluir a este sector de la población al sistema bancario venezolano.

“Quiero que ustedes se incorporen al sistema bancario normal y se acabe eso del día fijo y único (para cobrar la pensión) eso no tiene justificación. Doy la orden al Instituto Venezolano de Seguro Social, a la Gran Misión en Amor Mayor y a las autoridades bancarias del país para que se acabe la discriminación contra los pensionados de la Patria”, dijo el Jefe de Estado en transmisión conjunta de radio y televisión.

Consideró como un error fijar un solo día del mes para el cobro de las pensiones dado que este sector de la población tiene derecho a hacer efectivo su pago cualquier día tal como lo hace por ejemplo el sector de las trabajadoras y trabajadores.

“Es como cobrar un sueldo, a usted le depositan su sueldo, en este caso es la pensión que se la depositan un día y usted con ese sueldo o esa pensión hace lo que necesita hacer, hace los pagos electrónicos que necesita, retira una parte en un cajero electrónico si los necesita, va al banco y retira otra parte si lo necesita, es libre de mover su recurso como quiera, es lo que quiero con los pensionados y pensionadas de la Patria, explicó.

Llamó a los adultos a mayores del país a no dejarse manipular, dado que por redes sociales y otros medios han desplegado una campaña en contra de la medida de bancarizar a los pensionados y pensionadas del país. “Lo que quiero es que los pensionados y pensionadas cobren en su cuenta bancaria y dispongan de manera libre para pagos que quieran”, afirmó.

Durante una reunión de trabajo con el equipo económico en el Palacio de Miraflores, indicó que el pasado sábado 1º de septiembre fue depositado el pago de la pensión, la cual fue aumentada a Bs.S 1.800 además anclados al Petro.

“Me dicen, yo no lo creo, que algunos pensionados acostumbrados por el sistema a cobrar en efectivo toda su pensión utilizaban su pensión y la vendían a los que compraban billetes para llevárselos a Colombia y con eso sacaban más dinero, yo no creo que eso sea cierto y que algunos pensionados quieren cobrar en efectivo sus Bs.S 1.800,00 para seguir vendiendo ese dinero en efectivo, ahora Bolívar Soberano, a las mafias colombianas, me dicen que algunos pensionados están en ese negocio de vender el dinero en efectivo, no lo creo”, aseveró.

VENEZUELA ÚNICO PAÍS 100% PENSIONADOS

Destacó que Venezuela es el único país que ha planteado como meta pagar la pensión en 100% a todas las personas que están en la edad de cobrar este beneficio que estipula ley.

“Tenemos una meta que hemos logrado 100% pensiones, mientras en Aregentina las reducen los salarios, les reducen las pensiones y eliminan pensionados en Venezuela , hemos logrado la meta, con guerra económica de 100% pensionados y quiero que esto sirva para la reflexión”, comentó.

BONO ESCOLAR

Por otra parte, el Primer Mandatario nacional precisó que el Bono Escolar será cancelado a través del Carnet de la patria a 4 millones de compatriotas. “Este es un bono complementario del Bono Escolar del programa de Recuperación Económica, Bs.S 200,00 al jefe de familia en función de ir preparando el regreso a clases de la familia venezolana”, detalló.

El Bono Escolar forma parte de la política de protección social desarrollada por el Gobierno Bolivariano y está vinculado con la línea número 9 del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, agregó.

Texto/Sandra Izarra

Foto/Prensa Presidencial