Presidente Maduro invita a países a trabajar en conjunto por la paz de la región

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, invita a países a trabajar en conjunto por la paz, soberanía e independencia de la región. Durante su alocución por los 20 años del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), reiteró que “Venezuela tiene las puertas abiertas a la cooperación conjunta con otros países para proteger los territorios del mar Caribe (…) Vamos a trabajar por la paz, por la soberanía siempre. Todos somos guerreros, guerreros de la luz, guerreros de Bolívar”.

En tal sentido, el jefe de Estado instó a los Países Bajos a renovar los planes de protección del mar Caribe, Aruba, Curazao y Bonaire, con la finalidad de mantener estos territorios libres de violencia. “Por la paz todo”, reiteró, al añadir que el país quiere paz, pero con dignidad, soberanía y con las riquezas intactas.

Zonas de paz con Colombia

Al respecto, reconoció los avances alcanzados en las tres Zonas de Paz colombo-venezolana, que consolidan a su vez los planes económicos, sociales, políticos, militares entre ambas naciones, por lo que llamó al presidente Gustavo Petro a seguir con el trabajo para “protegernos y liberar estos territorios en su totalidad de grupos violentos, criminales y del narcotráfico de vieja data, y de los que puedan surgir”.

En ese orden de ideas, resaltó la doctrina en acción que existe en el país, para demostrar el concepto justo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que surgió hace 20 años, por lo que tiene más poder, y se mantiene firme para defender el derecho a la soberanía del pueblo venezolano. De esta manera, se ha ganado el respeto del mundo.

T y F/ VTV