Presidente Maduro: «Jamás permitiremos que la derecha extremista y criminal gobierne a Venezuela»

El presidente Nicolás Maduro afirmó que la derecha extremista «no tiene poder en Venezuela, son nada», recordó que su accionar solo se reduce «al grito de amenaza, al llamado para enloquecer al monstruo imperial y a la violencia», y en ese sentido, aseguró que «jamás este pueblo va a permitir que gobiernen este país».

“Ellos son la violencia y la nada, y jamás de los jamases este pueblo va a permitir que esa derecha sayonista, extremista y criminal gobierne este país”, sentenció el mandatario nacional durante su visita a una cumana del estado Aragua.

El presidente destacó que a pesar de los intentos por desestabilizar la nación, a través de campañas mediáticas y sanciones, la derecha extremista carece de arraigo popular y de la fuerza política necesaria para influir decisivamente en la vida del país.

En esa línea se preguntó: «Y esa derecha extremista ¿Qué tiene, dónde, en qué calle? ¿En qué comunidad? ¿En qué municipio? ¿En qué estado? Ellos solamente tienen el grito de amenaza, el llamado para enloquecer al monstruo imperial. Solamente tienen la violencia. Ellos son la violencia y la nada», enfatizó.

Recalcó que la oposición no gobernará Venezuela «ni por las buenas ni por ninguna vía. Eso es una sentencia divina, escrita en los libros de los pactos secretos del cielo. Esa derecha no volverá a este país a gobernarlo y así lo juramos junto al pueblo. A lo largo y ancho toda la geografía nacional …que lo sepan los nacidos y los que están por nacer, nacimos para vencer y no para ser vencidos y nosotros estamos venciendo», sostuvo el mandatario.

T/CO