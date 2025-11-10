Presidente Maduro: La derecha maltrecha desapareció del escenario político nacional

Durante una reunión con la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la Juventud del PSUV (JPSUV), el presidente Nicolás Maduro expresó que los sectores de la derecha venezolana han quedado fuera del panorama político nacional, señalando que su única estrategia consiste en respaldar las amenazas provenientes del gobierno estadounidense.

El mandatario sostuvo que esta desaparición política se debe al rechazo del pueblo venezolano a propuestas que atenten contra la paz, la seguridad y la estabilidad del país. “No tienen presencia porque el pueblo no acompaña aventuras que vulneren la integridad nacional. Se han autodisolvido, se han desvanecido políticamente”, afirmó.

Maduro también denunció que los grupos de ultraderecha continúan operando gracias al financiamiento externo, al que calificó como “dólares manchados de sangre”, provenientes del imperialismo, con el objetivo de mantener una constante amenaza sobre Venezuela.

En su intervención, el jefe de Estado subrayó que el país ha sabido enfrentar esas amenazas mediante la unidad cívico-militar-policial, y llamó a continuar fortaleciendo esa alianza para preservar la soberanía.

Finalmente, aseveró que la extrema derecha como una fuerza sin capacidad política, social ni moral, y reiteró que no representa una alternativa real para el país. “Hoy son la nada, y debemos asegurarnos de que no resurjan jamás”, concluyó.

T/CO

F/Prensa Presidencial