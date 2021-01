Presidente Maduro: La gloria de haber destruido a la oposición es de Donald Trump y Juan Guaidó

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este martes que el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el exdiputado Juan Guaidó son los únicos responsables de haber «destruido» a la oposición.

Asimismo, afirmó que no es responsable del «desmadre» que vive la oposición. «No tengo esa gloria, no es mía. La gloria de haber destruido, hecho papilla y polvo cósmico a la oposición venezolana es de Donald Trump y Juan Guaidó, son sus logros», sostuvo en un encuentro con los parlamentarios internacionales que asistieron a la instalación de la nueva Asamblea Nacional (AN) en Venezuela.

Para el mandatario venezolano, la oposición de su país se destruyó por haber caído en «el liderazgo extremista, que desconoce las instituciones, la Constitución, la democracia y la realidad política» del país suramericano.

Además, señaló que el proyecto opositor carece de objetivos políticos y está construido únicamente con base en redes sociales y dinero. «¿Saben cuanto le ha entregado EE.UU. a Guaidó? En efectivo, en ‘cash’, 1.700 millones de dólares en dos años. Además, se robaron a Citgo, una super empresa que tiene más de seis refinerías, más de 8.000 estaciones de gasolina y le pertenece a Venezuela, es propiedad del Estado».

T/RT

F/Prensa Presidencial