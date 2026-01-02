Presidente Maduro: «La guerra cognitiva se gana con fuerza espiritual y conciencia»

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó la actual confrontación política que vive el país como una guerra cognitiva que busca el control de los conceptos y las emociones. Ante ello, dijo que la Nación ha construido un esquema de movilización informativa denominado «de las calles a las redes, de las redes a los medios, de las medios a las paredes», con el fin de contrarrestar las campañas de manipulación internacional.

«La guerra es cognitiva porque la guerra es por el cerebro, el cerebro maneja emociones y maneja conceptos. Y para una guerra cognitiva hay que crear fuerza de conciencia, fuerza de valores, fuerza espiritual y dar la batalla con la verdad», manifestó, durante una entrevista realizada por el periodista Ignacio Ramonet el pasado 31 de diciembre y transmitida este 1º de enero.

El Mandatario Nacional insistió en que el principal recurso estratégico del país es la narrativa de los hechos nacionales: «Nuestra mayor arma no es un cohete nuclear, nuestra mayor arma es la verdad de Venezuela».

El sistema de comunicación, que el presidente escribió en un libro publicado recientemente, busca integrar la propaganda tradicional con las nuevas tecnologías y el contacto directo. «Hemos venido construyendo un sistema; faltan muchas cosas por hacer, pero realmente yo me siento muy feliz de cómo millones de hombres y mujeres aquí en Venezuela y en el mundo defienden la verdad de Venezuela», expresó, proyectando que para el año 2026 este modelo tendrá mayor fuerza institucional.

Esta estrategia comunicacional se enmarca dentro de la defensa de los derechos fundamentales garantizados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), incluyendo el derecho a la paz y a la autodeterminación. «Defendemos el derecho al futuro y al desarrollo. Son derechos fundamentales garantizados por todos los tratados internacionales. Defendemos una historia gloriosa, la historia de los libertadores y libertadoras de América», sostuvo.

El presidente Maduro reafirmó su identidad política: «Yo no soy ni un magnate, no lo quiero ser, sino yo quiero seguir siendo lo que voy a ser, un hombre sencillo del Pueblo, que gobierna desde el Pueblo y con el Pueblo”.

T/Prensa Presidencial