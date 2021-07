Presidente Maduro: La Independencia es una lucha permanente por la dignidad

«La Independencia es una lucha permanente, la Independencia no es un estado estático, que se logra y punto. No fue así hace 200 años, no fue así hace 100 años, no fue así hace 10 años cuando conmemorábamos el aniversario junto a nuestro amado comandante Hugo Chávez, no fue así ni hoy, ni será así mientras existan en el mundo imperios que quieran ser hegemónicos y apoderarse de la autodeterminación de los pueblos».

Así lo aseveró el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro, en el desfile cívico-militar en ocasión del 210° aniversario de la Firma del Acta de Independencia y Día de la FANB, donde participan 15 mil 124 combatientes en el Paseo Monumental Los Próceres.

El jefe de Estado insistió en que la «Independencia es un acto dinámico, en constante movimiento, desde la Venezuela Bolivariana, curtida en luchas durante dos siglos, la Independencia es una lucha permanente por la dignidad y por la propia existencia humana en estas tierras».

Instruyó el Dignatario, junto a los representantes de los Poderes Públicos del país, que esta Independencia se «hace todos los días, se defiende y se construye todos los días», al señalar que hoy «podemos decir a nuestros Padres Libertadores, 210 años después podemos celebrar ese acto magnánimo de declarar la Independencia, en una tierra que es libre, rebelde y soberana, lo podemos celebrar de pie, con la mente y el alma tranquila, en paz y pleno ejercicio de nuestra soberanía amada».

Ratificó el presidente Maduro que está aquí «el Estado venezolano, la Nación venezolana, la unión cívico-militar, para celebrar los 210 años de este largo camino, con dignidad, alegría y amor patrio».

Extendió un sentido saludo a la FANB por ser «hoy el día de los soldados y las soldadas de Venezuela» y ser «orgullo de todos los venezolanos y venezolanas, mi palabra de aliento, apoyo y felicitación».

