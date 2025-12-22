Presidente Maduro: La integridad territorial y la soberanía son derechos irrenunciables

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó de manera contundente la postura inquebrantable de la nación en la defensa de su soberanía, asegurando que el país jamás cederá en sus derechos históricos ni en los principios fundamentales consagrados en la Carta Magna.

A través de un mensaje difundido en sus plataformas digitales, el Jefe de Estado citó el artículo 1 de la Constitución para recordar al mundo que Venezuela es y será «irrevocablemente libre e independiente», un estatus que ningún poder extranjero puede desconocer.

Durante su intervención, el Mandatario Nacional envió un mensaje claro a los detractores de la Patria, subrayando que la integridad territorial es un derecho sagrado bajo la doctrina del Libertador Simón Bolívar. «Les tenemos malas noticias a quienes esperan que renunciemos a nuestros derechos históricos, a la independencia y a la libertad», sentenció.

Asimismo, enfatizó que la inmunidad, la autodeterminación y la soberanía son mandatos inalienables de la Constitución de 1999, los cuales el Gobierno Bolivariano está decidido a defender plenamente con toda la fuerza moral y política de la nación.

T/CO