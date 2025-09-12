Presidente Maduro: La JPSUV es la vanguardia de una revolución ideológica, política y cultural

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV) con motivo de su 17.º aniversario, a través de un mensaje publicado en su canal oficial de Telegram.

“Celebramos el 17.º Aniversario de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV). Fundada por el Comandante Chávez, expresión de una juventud que asume el juramento de lealtad a la Patria», expresó.

Maduro destacó el rol de la organización juvenil dentro del proceso revolucionario, subrayando que sus tareas están orientadas a la formación política y al fortalecimiento de valores.

“La JPSUV es la vanguardia de una revolución ideológica, política y cultural. Tiene la tarea de romper con el sectarismo y abrir las compuertas para ir en la búsqueda de toda la juventud de Venezuela, forjándola en conciencia, valores y moral», afirmó.

Asimismo, instó a los jóvenes a continuar su preparación para asumir responsabilidades de liderazgo en el futuro del país:

“Sigan formándose en las artes de la dirección política y la revolución del siglo XXI. Tienen la responsabilidad de tomar las riendas de la Patria libre, democrática y soberana».

El mandatario concluyó su mensaje exhortando a la militancia juvenil a mantener su compromiso con la transformación nacional: “La JPSUV es la juventud del futuro. Un nuevo mundo está surgiendo de su lucha”.

