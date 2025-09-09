Presidente Maduro: La oligarquía colombiana se transmutó y se convirtió en narcotraficante

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, detalló en el programa ‘Conversando con Correa’ al expresidente de Ecuador Rafael Correa, cómo la oligarquía colombiana se convirtió en una narcotraficante.

Durante la conversación, Maduro explicó que durante los últimos 40 años «de gobiernos oligárquicos, la oligarquía se transmutó y se convirtió en oligarquía narcotraficante».

En ese sentido, comentó que Colombia pasó a ser la primera productora de cocaína del mundo, debido a la intervención del llamado ‘Plan Colombia’ que impulsó EE.UU. como su política bandera contra el narcotráfico, que fue acompañada con la instalación de ocho bases militares.

«Más de 100.000 millones de dólares le metieron», comentó Maduro sobre la inversión de Washington al ‘Plan Colombia’. «La cocaína antes salía por los puertos del Pacífico colombiano. Ahora el 70 % de la cocaína que se produce en Colombia sale por los puertos del Ecuador», dijo.

«Ahora, aquí está el dato. El 87 % de la cocaína que se produce en Colombia sale por el Pacífico. El 8 % sale por el norte, La Guajira colombiana, y solo un 5 % intentan pasarlo por Venezuela. De ese 5 %, nosotros, creo que son más de 100 toneladas, nosotros logramos incautar y destruir más del 70 %», añadió el presidente venezolano.

