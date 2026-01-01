Presidente Maduro: La patria está segura y protegida con la fusión cívico-militar-policial

En su mensaje de fin de año desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el país ha consolidado su seguridad y estabilidad gracias a la integración entre ciudadanía, Fuerza Armada y cuerpos policiales.

“La Patria está protegida por la unión cívico-militar-policial, que dejó de ser una consigna para convertirse en una realidad ética e institucional que resguarda la vida nacional”, expresó el mandatario, al destacar el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), fiel a los principios de la Constitución de 1999 y a las raíces antiimperialistas de la República.

Maduro también subrayó que Venezuela avanza hacia la construcción de un Estado democrático y soberano. Dijo que la democracia directa en las comunidades y vecindarios ya no es solo un ideal constitucional, sino una práctica cotidiana que permite resolver diferencias y fortalecer el tejido social.

El jefe de Estado destacó además la importancia de las Consultas Populares realizadas durante el año, las cuales han generado soluciones concretas y han contribuido a consolidar la paz frente a las agresiones externas.

T/Yorcellys Bastidas