Presidente Maduro: «La paz que hoy tenemos no nos la ha regalado nadie»

El presidente Nicolás Maduro subrayó, este jueves, que Venezuela ejerce su derecho, como todo país soberano, a vivir en paz y que la República independiente ha sido ganada y mantenida por el esfuerzo de su gente.

«La paz que hoy tenemos no nos la ha regalado nadie. Y la República independiente y hermosa que tenemos no nos la ha regalado nadie. Nos las hemos ganado a pulso», afirmó durante su discurso en el acto de Balance de las Asambleas de base rumbo al Congreso Constituyente de la Clase Obrera.

Al rechazar las presiones y sanciones internacionales, Maduro reforzó su aseveración al invocar la histórica frase del Libertador Simón Bolívar, emitida el 23 de junio de 1820: «La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto es precioso en el mundo».

T/Agencias