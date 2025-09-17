Presidente Maduro lamenta la partida física de Ricardo Cabrisas

El presidente de la República Bolivariana Venezuela, Nicolás Maduro, lamentó la partida física del viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas, a quien describió como un «gran compañero» y «extraordinario ser humano».

A través de su cuenta de Telegram, expresó su pesar por el fallecimiento de Cabrisas, y destacó la larga amistad que los unía. «Una amistad de muchos años. Sin duda un gran compañero en el trabajo por la unión de los pueblos, un revolucionario, luchador y extraordinario ser humano», precisó el presidente Maduro.

Asimismo, el mandatario nacional también envió sus condolencias a los familiares, amigos y camaradas del fallecido funcionario, y finalizó su mensaje con la frase: «¡Hasta la victoria siempre Ricardo!».

Una vida dedicada a la Revolución cubana

La carrera de Ricardo Cabrisas Ruiz, de 86 años, estuvo marcada por su dedicación a la política exterior y la economía cubana. Entre 1980 y 2000, ocupó los cargos de viceministro y ministro de Comercio Exterior, y representó a Cuba en la arena internacional , por lo que tuvo significativas responsabilidades diplomáticas y comerciales en diversas regiones del mundo.

Su trayectoria continuó con importantes roles, como vicepresidente del Consejo de Ministros (2008-2019) y ministro de Economía y Planificación (2016-2018). Cabrisas también fue integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y copresidió las Comisiones Intergubernamentales para las relaciones económicas y financieras con varios países.

Por sus destacados servicios a la patria, el Partido Comunista de Cuba le otorgó el título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba.

