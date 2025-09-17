Sin título

Presidente Maduro lamenta la partida física de Ricardo Cabrisas

Destacada

El presidente de la República Bolivariana Venezuela, Nicolás Maduro, lamentó la partida física del viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas, a quien describió como un «gran compañero» y «extraordinario ser humano».

A través de su cuenta de Telegram, expresó su pesar por el fallecimiento de Cabrisas, y destacó la larga amistad que los unía. «Una amistad de muchos años. Sin duda un gran compañero en el trabajo por la unión de los pueblos, un revolucionario, luchador y extraordinario ser humano», precisó el presidente Maduro.

Asimismo, el mandatario nacional también envió sus condolencias a los familiares, amigos y camaradas del fallecido funcionario, y finalizó su mensaje con la frase: «¡Hasta la victoria siempre Ricardo!».

Una vida dedicada a la Revolución cubana

La carrera de Ricardo Cabrisas Ruiz, de 86 años, estuvo marcada por su dedicación a la política exterior y la economía cubana. Entre 1980 y 2000, ocupó los cargos de viceministro y ministro de Comercio Exterior, y representó a Cuba en la arena internacional , por lo que tuvo significativas responsabilidades diplomáticas y comerciales en diversas regiones del mundo.

Su trayectoria continuó con importantes roles, como vicepresidente del Consejo de Ministros (2008-2019) y ministro de Economía y Planificación (2016-2018). Cabrisas también fue integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y copresidió las Comisiones Intergubernamentales para las relaciones económicas y financieras con varios países.

Por sus destacados servicios a la patria, el Partido Comunista de Cuba le otorgó el título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba.

 

T y F/ VTV

