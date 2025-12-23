Presidente Maduro lamenta la partida física del alcalde Félix Linares Pérez

«Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos», expresó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, tras la partida física del alcalde del municipio Morán, en el estado Lara, Félix Linares Pérez.

«Elevo un mensaje de respeto y honor por un compañero que consagró su vida a la lucha revolucionaria y enfrentó con valentía su batalla personal de salud. Hago llegar mis condolencias a la familia, a la militancia y al liderazgo del estado Lara. Paz a su alma y que la gloria de Dios acoja a este digno hijo de la tierra crepuscular», agregó a través de su canal de Telegram.

Linares Pérez se consolidó como una figura clave en la estabilidad política y social del municipio, además de reflejar, en el 2024, su cercanía con las comunidades.

El pasado primero de agosto de 2025, Félix Linares Pérez fue formalmente proclamado como alcalde del municipio Morán por el Consejo Nacional Electoral, tras los comicios celebrados el pasado 27 de julio del mismo año.

