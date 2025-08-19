Presidente Maduro lanza Cuadrantes de Paz en Circuitos Comunales de Caracas

El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, realiza el lanzamiento de los Cuadrantes de Paz en los Circuitos Comunales de Caracas, además de recibir el balance del trabajo que llevan adelante los integrantes de las Comunas.

Precisamente, desde la Comuna Socialista Antonio José de Sucre, en el sector El Guarataro de la parroquia San Juan, en Caracas, el jefe de Estado fue recibido con cariño y alegría, en medio de actos culturales, música de los grupos de San Juan Bautista y baño de pueblo por las comunidades organizadas.

“Vamos a activar los Cuadrantes de Paz, los nuevos en la ciudad capital, de Caracas, la Bolivariana, y por eso ha venido mi amigo, el ministro de la policía, Diosdado Cabello”, expresó el jefe de Estado en sus primeras palabras, tras saludar a los vecinos y vecinas.

A su vez, se encuentran en la actividad altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Vladimir Padrino López y Domingo Hernández Lárez, y los ministros de Comunas, Ángel Prado, y de la Juventud, Sergio Lotartaro, así como la alcaldesa caraqueña Carmen Meléndez y el jefe del Gobierno de Caracas, Nahum Fernández.

El presidente Maduro recalcó la necesidad de mantener el acompañamiento al trabajo que hace el Poder Popular. “La comunidad y todo este Circuito Comunal que avanza, pero necesita más pulmón y trabajo para, aún más, consolidar el Poder Comunal”.

Durante un conversatorio con los integrantes de la comunidad, el mandatario nacional instó a apoyar los dos proyectos de la juventud que fueron elegidos en la reciente Consulta Popular Juvenil, como lo son la Casa de la Juventud y la cancha multiuso.

De igual modo, tras observar las condiciones físicas de las viviendas del sector, ordenó a la Corporación Juntos Todo es Posible armar de inmediato un plan especial de arreglo y acondicionamiento de las casas y ponerlas “pepita”, tal como expresó en su instrucción.

T y F/ VTV