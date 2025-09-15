Presidente Maduro: «Las comunicaciones con los EE.UU. están desechas»

Durante una rueda de prensa que ofreció este lunes, ante medios nacionales e internacionales, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció que las comunicaciones establecidas con el Gobierno de los Estados Unidos llegaron a su fin, tras las constantes amenazas recibidas.

Ante más de 170 medios de comunicación social, explicó que la comunicación entre Venezuela y el Gobierno norteamericano estaban dadas por dos canales, un poco maltrechas, pero existían.

En este contexto, dijo: «Las comunicaciones con los Estados Unidos están desechas por ellos, por sus amenazas de bombas, muerte y chantajes, y así no funcionamos nosotros. Con amenazas y por las malas, nunca jamás habrá nada y lo saben. Pasaron de una etapa de relaciones maltrechas de comunicación a desechas y la historia continuará».

Para el presidente Nicolás Maduro, el Gobierno de Venezuela ha hecho un gran esfuerzo por mantener el diálogo con el Gobierno estadounidense durante los últimos años, solo que con la actual administración ha sido difícil lograr «algo para bien».

El Mandatario nacional precisó sobre la opinión que tiene el presidente Donald Trump sobre la política interna de Venezuela: «Nadie debe opinar de nuestro país (…) Es preferible que sobre esos temas cada quien se ocupe de su país».

Casa Blanca deberá verificar el video de los 11 tripulantes

Ante la pregunta formulada por la periodista Isayen Herrera del diario New York Times, sobre el ataque que recibió una embarcación presuntamente venezolana el pasado 02 de septiembre, el Jefe de Estado dijo que el video de los 11 tripulantes en el Mar Caribe merece la más alta revisión de la Casa Blanca; ya que el mismo fue publicado en las redes sociales del presidente Donald Trump.

En una revisión exhaustiva, realizada por los cuerpos de seguridad del Estado, el mismo arroja haber sido manipulado por Inteligencia Artificial, la cual fue reportada por las mismas aplicaciones tecnológicas.

«El primero que tiene que investigar es el propio Presidente de los Estados Unidos (…), debe ordenar una investigación dirigida por él, sobre quién le dio ese video, porque fue muy grave que le entregaran al Presidente de Estados Unidos, en una rueda de prensa, un video; lo sacaran en la cuenta de Trump Social sin verificar los datos, porque pusieron palabras muy fuertes en la boca del Presidente de Estados Unidos. Él fue el que anunció que había 11 muertos, más nadie anunció eso», explicó detalladamente el Presidente venezolano.

Instó a las autoridades estadounidense a asumir las responsabilidades del caso, mientras que el Gobierno de Venezuela no entrará en el debate mundial, bajo las tres hipótesis que han manejado sobre el caso.

T y F/ Prensa Presidencial