Presidente Maduro entregó Premios de Ciencia, Tecnología e Innovación «Dr. Humberto Fernández-Morán»

El presidente Nicolás Maduro lideró este martes la ceremonia de entrega de la XX edición de los Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación “Dr. Humberto Fernández-Morán”, acto que se desarrolló en el Teatro Teresa Carreño.

Durante su intervención, el Jefe de Estado afirmó que Venezuela “ha encontrado el camino” para convertirse en un gran polo de ciencia y tecnología de América Latina y el Caribe, orientado al desarrollo y la paz.

Aseguró que el país apuesta por una ciencia dedicada a curar enfermedades, proteger a la niñez y mejorar la calidad de vida, subrayando que “no estamos pensando en crear bombas, sino en cómo curar el cáncer, controlar el dengue y revertir afecciones como la diabetes”.

Maduro destacó que el país avanza sobre una ética de creación y no de guerra, respaldada por el crecimiento del Semillero Científico 2025, que ya reúne a 757 mil niños y jóvenes.

Recordó además que Venezuela ha obtenido 22 medallas de oro en competencias internacionales, evidencia —dijo— del talento emergente de la nación.

El mandatario enfatizó la necesidad de producir todo en territorio nacional para no depender de nadie.

“El camino es la independencia absoluta, y lo lograremos más temprano que tarde”, afirmó, llamando a mantener serenidad ante las amenazas externas y a seguir construyendo una patria basada en el conocimiento y la innovación.

La actividad contó con la asistencia de la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, quien informó que 135 personas serán reconocidas este año. También destacó que la Universidad Dr. Humberto Fernández-Morán recibió 1.670 postulaciones y mantiene una matrícula activa de 1.087 estudiantes, de los cuales el 52% optó por áreas de alta demanda como inteligencia artificial, ciencia de datos, robótica y física nuclear.

En esta edición se incorporaron nuevas menciones, entre ellas las dedicadas a la Divulgación Científica y a iniciativas basadas en inteligencia artificial, en el marco de una estructura que comprende cuatro categorías y 16 menciones.

T/CO