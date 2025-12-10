Presidente Maduro lidera marcha conmemorativa por los 166 años de la Batalla de Santa Inés

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó este miércoles en Caracas la Gran Marcha por los 166 años de la Batalla de Santa Inés, una actividad que convocó a una amplia movilización popular en homenaje a esta fecha emblemática de la historia nacional.

Durante su intervención, el Jefe de Estado resaltó el valor histórico y político de la gesta liderada por Ezequiel Zamora, al afirmar que el espíritu de Santa Inés se mantiene vigente en las luchas actuales del país.

“Hoy, 10 de diciembre de 2025, bajo estas nubes y esta lluvia, le decimos al mundo:: Venezuela sigue en victoria. Santa Inés está viva hoy en nuestras luchas y en nuestras victorias.

Seguimos en victoria contra los apellidos y los supremacistas» expresó.

Maduro sostuvo que la conmemoración constituye un llamado a defender los valores patrios frente a sectores que persisten en agendas contrarias al interés nacional. Enfatizó que “son tiempos de los verdaderos héroes de la patria”, destacando la fortaleza del pueblo organizado y su rol en la continuidad de los avances alcanzados.

El mandatario evocó la figura de Ezequiel Zamora al recordar la victoria popular ocurrida hace 166 años, calificándola como un episodio decisivo que consolidó el carácter soberano de la nación. En este contexto, reiteró mensajes de unidad, convicción y defensa de la independencia.

La jornada se desarrolló en un ambiente cívico y participativo, en el que la movilización reafirmó su respaldo a los ideales históricos de Santa Inés y reiteró su compromiso con la paz, la soberanía y los proyectos orientados al bienestar colectivo.

