Presidente Maduro lidero acto por el 17.º aniversario de la JPSUV

La Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV) conmemora su decimoséptimo aniversario, con un acto central en la Escuela Internacional de Liderazgo Juventud Antonio José de Sucre. La jornada, que reafirma el compromiso de la organización con la formación y el liderazgo, se lleva a cabo en el sector Filas de Mariches, estado Miranda.

El acto es presidido por el comandante presidente Nicolás Maduro Moros, quien acompaña a las nuevas generaciones de líderes revolucionarios. En el encuentro también están presentes la primera dama y diputada, Cilia Flores de Maduro; el vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez; y la diputada Grecia Colmenares, secretaria general de la JPSUV, lo que demuestra el apoyo del alto mando político a la vanguardia juvenil.

La actividad conmemorativa incluye la graduación de 3 913 jóvenes de todo el país, como parte del compromiso de la organización con la formación y el liderazgo. Estos jóvenes culminaron sus estudios en seis programas diseñados para fortalecer el liderazgo político y social, impartidos por la Escuela Internacional de Liderazgo de la Juventud Antonio José de Sucre.

Entre los programas de formación que culminan en este acto se destacan:

Diplomado de Liderazgo en Gestión Comunal

Taller de Liderazgo Estudiantil Universitario

Taller Especial de Promotores Comunales

Taller Especial de Recreadores Comunitarios

Taller Especial de Formadores Liceístas

Taller de Liderazgo Indígena y de Participación Política y Técnica Electoral

En la actividad, fueron entregados los certificados por culminación de estudios a 28 jóvenes líderes, que se destacaron en relación con el resto de sus compañeros, en honor a su entrega y voluntad para construir el futuro de la patria.

T y F/Prensa Presidencial