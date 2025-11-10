Presidente Maduro lideró encuentro con la Dirección Nacional del PSUV y la JPSUV

El presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión con la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y representantes de la Juventud del PSUV (JPSUV), con el propósito de revisar el desarrollo de las Asambleas Populares realizadas el pasado fin de semana.

Estas asambleas estuvieron enfocadas en la elección de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI).

Durante los días previos, el mandatario destacó que este proceso busca empoderar al pueblo y fortalecer la defensa de la nación. En ese marco, se llevó a cabo una movilización nacional en más de 264 mil calles del país, con el objetivo de conformar los CBBI como parte de una estrategia de participación ciudadana.

Las jornadas de votación se realizaron el sábado 8 y domingo 9 de noviembre, y continuarán el próximo fin de semana, los días 15 y 16, para seleccionar a los voceros de cada comité. Cada CBBI estará integrado por al menos nueve miembros.

Estos comités tienen como finalidad consolidar la estructura política en las comunidades, canalizar sus demandas sociales y actuar como mecanismos de defensa integral del territorio venezolano.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial