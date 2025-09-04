Presidente Maduro lideró mesa de trabajo para fortalecimiento de Cuadrantes de Paz y Circuitos Comunales

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, inició la mesa de trabajo con la finalidad de continuar con el fortalecimiento de los Cuadrantes de Paz y los Circuitos Comunales.

Desde el puesto del Comando Presidencial, el jefe de Estado, anunció la activación del Centro de Adiestramiento y área de mantenimiento mecánico Militar Popular y Policial en Valencia, estado Carabobo.

Ratificó que estás acciones forman parte de los avances en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la paz del país bajo la dirección de un Gobierno del Pueblo.

«Este Palacio de Miraflores es el Palacio de los obreros, los campesinos, los trabajadores, los estudiantes, los comuneros y el pueblo de a pie: Presidente Pueblo, Palacio Pueblo y la República en manos sólidas y seguras», enfatizó.

Explicó que la jornada forma parte de los trabajos que se llevan a cabo lo días jueves, «jueves de la 3T que se refiere a la seguridad pública».

