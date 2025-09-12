Presidente Maduro lidero Plenaria Extraordinaria del V Congreso PSUV

Este jueves, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, lideró la Plenaria Extraordinaria del V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con el objetivo de promover nuevos métodos estratégicos que contribuyan a la defensa de la soberanía y la paz de la Nación.

Este encuentro contó con la participación de más de 10 mil militantes, incluyendo a la juventud revolucionaria, quienes debatieron la creación de nuevas tareas dentro del bloque, así como la importancia de conocer a profundidad las 7 Transformaciones del Plan de la Patria 2025-2031, emanadas por el Jefe de Estado en aras de avanzar hacia la nueva época del socialismo impulsado por el Comandante Eterno, Hugo Chávez.

Además, es relevante destacar que, en horas de la madrugada, el Líder de la Revolución Bolivariana y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) activó el Plan Independencia 200, bajo un concepto de defensa activa y permanente ante las agresiones imperialistas, con 284 frentes de batalla del cuerpo castrense en fusión popular, militar y policial.

En el congreso, también se debatieron temas de carácter político-histórico para el país, como:

Balance organizativo: Para la revisión de la estructura del PSUV en los niveles estadales, municipales y comunales.

Evaluación de gestión: Con el objetivo de analizar la gestión pública y comunal.

Revisión de procesos electorales: Para evaluar los resultados de los comicios recientes.

Consolidación del liderazgo sectorial: Con la visión estratégica de fortalecer el liderazgo entre trabajadores, mujeres, campesinos y otros grupos sociales del país.

Asimismo, entre otros temas abordados en la actividad, se discutió la transición del pueblo en armas por la paz y la salvaguarda de la territorialidad como un elemento fundamental para lograr la irreversibilidad de la Revolución Bolivariana.

T y F/Prensa Presidencial