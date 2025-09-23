Presidente Maduro lideró sesión de trabajo con la directiva nacional del PSUV

El presidente de la República, Nicolás Maduro, lideró una jornada estratégica de trabajo con la directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El encuentro estuvo centrado en la reflexión política y el trazado de nuevas líneas de acción para fortalecer el despliegue territorial del partido.

Durante la reunión, el Mandatario instó a consolidar la organización como la columna vertebral de la Revolución Bolivariana, profundizando el vínculo con las bases populares y reforzando la formación ideológica. Se hizo un llamado a garantizar la articulación efectiva entre las estructuras del partido y el poder comunal.

Asimismo, el presidente Maduro llamó a la máxima conciencia, disciplina y unidad para enfrentar los desafíos del presente y construir el futuro de la patria. La directiva del partido, junto al jefe de Estado, revisó los avances del V Congreso del PSUV y el IV de la JPSUV, así como los resultados de las últimas jornadas de movilización popular en todo el país.

T y F/Prensa Presidencial