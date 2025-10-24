Presidente Maduro llama a la clase obrera a defender la soberanía con huelga general si se vulnera el país

El presidente Nicolás Maduro instó a la clase trabajadora venezolana a mantenerse alerta y preparada para una eventual huelga general de carácter insurreccional y revolucionario, en caso de que se produzca una acción que atente contra la soberanía nacional.

El mandatario denunció lo que calificó como “constantes amenazas del imperio norteamericano” y aseguró que, ante cualquier intento de intervención, millones de ciudadanos estarían listos para movilizarse con firmeza.

“La orden está dada. Si se atrevieran, ni un alfiler se movería. Sería un desfile de hombres y mujeres con fusiles en los cuerpos combatientes”, afirmó, subrayando que estas acciones ya han sido ensayadas y están organizadas.

Maduro hizo referencia a los años 2016 al 2020, cuando el pueblo junto a fuerzas militares y policiales enfrentaron intentos de desestabilización, incluyendo el fallido levantamiento liderado por Juan Guaidó y Leopoldo López, con respaldo de la Casa Blanca.

“No hace falta gritarlo. Si algún día se atreven, aquí está la clase obrera, lista para paralizar el país y tomar las calles hasta recuperar el poder y profundizar la revolución”, reiteró el jefe de Estado, dirigiéndose a sus seguidores con tono firme.

Finalmente, recordó que en ocasiones anteriores, una simple llamada bastó para activar a las Milicias Bolivarianas, los cuerpos armados de trabajadores y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, logrando preservar la paz y la democracia sin necesidad de disparar un solo tiro.

T/CO