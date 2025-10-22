Presidente Maduro llama a la juventud venezolana a cultivar conciencia crítica frente a la manipulación digital

Durante una jornada educativa del Obratón y en el marco del relanzamiento de la Gran Misión Negro Primero, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado enfático a los jóvenes venezolanos para que no se dejen influenciar por los contenidos que circulan en redes sociales, los cuales buscan alterar la paz y fomentar la violencia en la vida cotidiana.

“El aparato mediático de la derecha internacional está diseñado para moldear el pensamiento de las juventudes a su conveniencia”, expresó el mandatario desde un encuentro con estudiantes militares en Caracas. En ese contexto, instó a los jóvenes a desarrollar una conciencia crítica frente a los mensajes que circulan en plataformas digitales. “Muchachada de Venezuela, estudiantes: conciencia crítica frente a quienes quieren imponer ideas ajenas a nuestra identidad”, enfatizó.

Maduro también recordó un trágico episodio vinculado al uso de redes sociales, señalando que la plataforma TikTok estuvo relacionada con la muerte de adolescentes venezolanos de 13 y 14 años. Este hecho, dijo, debe servir como alerta sobre los riesgos de contenidos nocivos en línea.

El presidente insistió en que la juventud debe formarse en valores, con carácter y visión de futuro. “Que nadie sea manipulado jamás. Hay que avanzar con energía, con alegría, con firmeza”, reiteró.

En su discurso, también criticó la etiqueta de “generación Z” que se utiliza internacionalmente para referirse a los jóvenes actuales. “Aquí en Venezuela no hay generación Z, hay una Generación Genial: genial para la ciencia, para la cultura, para el liderazgo, para el arte militar”, afirmó.

Finalmente, Maduro contrastó la realidad de la juventud venezolana con la situación que enfrentan los jóvenes en Estados Unidos, mencionando problemas como el aumento de la violencia y la adicción a las drogas. “Es doloroso lo que ocurre allá. Siempre le pido a Dios que sane el alma de ese pueblo”, expresó.

Concluyó reafirmando su confianza en la juventud venezolana como fuerza transformadora: “Nuestra generación genial tiene el poder de cambiar el mundo”.

T/CO con informacion de Prensa Presidencial