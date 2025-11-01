Presidente Maduro llama a participación masiva en asambleas vecinales este fin de semana

Este viernes el presidente Nicolás Maduro reiteró su llamado a la participación en las 5 mil 336 asambleas vecinales comunitarias que se llevarán a cabo este sábado y domingo en todo el país.
Durante una reunión con representantes parlamentarios de 14 países caribeños, en el Palacio de Miraflores, el mandatario extendió la invitación que incluye a los diputados del Gran Caribe para presenciar el ejercicio de soberanía popular en unión popular, militar y policial. «Acompañar al pueblo venezolano en la profundización de su democracia popular”, dijo al destacar que este modelo es una alternativa a las “ambiciones de la ultraderecha”.
“Este ejercicio de participación popular es una victoria ante la extrema derecha, que solo quiere quitarle al pueblo el protagonismo que ha tenido con la llegada de la Revolución Bolivariana al poder, para entregarle la nación a los imperialismos extranjeros”, afirmó.
Las asambleas, que agrupan a 5 mil 336 comunas y circuitos comunales, tienen como propósito fundamental que el pueblo prepare y presente sus proyectos. Estos proyectos se enmarcan en las elecciones generales del 23 de noviembre, donde la ciudadanía votará por sus iniciativas para construir su realidad local.
Para la jornada de este 1 y 2 de noviembre, Maduro informó que los ministros del Ejecutivo también asistirán a las comunidades.