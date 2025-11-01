Presidente Maduro llama a participación masiva en asambleas vecinales este fin de semana

Durante una reunión con representantes parlamentarios de 14 países caribeños, en el Palacio de Miraflores, el mandatario extendió la invitación que incluye a los diputados del Gran Caribe para presenciar el ejercicio de soberanía popular en unión popular, militar y policial. «Acompañar al pueblo venezolano en la profundización de su democracia popular”, dijo al destacar que este modelo es una alternativa a las “ambiciones de la ultraderecha”.

“Este ejercicio de participación popular es una victoria ante la extrema derecha, que solo quiere quitarle al pueblo el protagonismo que ha tenido con la llegada de la Revolución Bolivariana al poder, para entregarle la nación a los imperialismos extranjeros”, afirmó.