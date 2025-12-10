Presidente Maduro llama a sesión permanente al Consejo Nacional de Economía para simplificar procesos administrativos

El presidente Nicolás Maduro instruyó este martes al Consejo Nacional de Economía simplificar los procesos administrativos que afectan a industriales y empresarios, con el objetivo de mejorar el clima de negocios en el país antes de finalizar el primer trimestre de 2026.



«Hay que construir el caminito, la estructura legal, la facilitación de los trámites. Parece que es más fácil fabricar una bomba nuclear que facilite los trámites del Estado venezolano, parece, porque nos hemos dado contra la misma piedra», dijo el jefe de Estado durante reunión en Consejo de Economía junto a empresarios de sectores privados y públicos.

De este modo, el mandatario instruyó al equipo económico, incluyendo a la Ministra de Finanzas, a trabajar en sesión permanente con el Consejo Nacional de Economía.

“La orden que doy debe cumplirse de inmediato, en sesión permanente con este Consejo Nacional de Economía, un plan para más tardar el primer trimestre de 2026, para simplificar en taquilla única y trámite único, todo el proceso que tienen que vivir industriales y empresarios del país”, instruyó el jefe de Estado.

Aunque el objetivo es reducir la carga real de trámites, los industrialeshan reconocido la simplificación de más de un tercio de los procesos (que pasaron de 105 a 65); no obstante, el presidente considera que la cifra actual sigue siendo inaceptable. «Bajamos, ¿de cuánto? de 120 a 65. 65 trámites es para mandar a cualquiera para el carrizo viejo, como dicen, ¿verdad? Esa es una orden que doy compañeros del equipo económico, aquí está Anabel también, la ministra de finanzas», expresó.

T/CO