Presidente Maduro Maduro: Agresión a Venezuela sería el inicio de una guerra catastrófica en el Caribe y Suramérica

«La agresión a Venezuela sería el inicio de una guerra catastrófica en el Caribe y Suramérica», advirtió el presidente Nicolás Maduro, este martes, a la comunidad internacional, dada la amenaza de Estados Unidos de ejecutar un ataque militar contra el país.

Maduro declaró desde el Palacio de Miraflores en Caracas, durante la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Estado que concreta los Decretos Constitucionales para hacer frente que tiene como objetivo revisar temas estratégicos para la defensa del país, la seguridad ciudadana y la implementación de la 3R.NETS (Resistencia, Renacimiento, Revolución).

Al referirse a «todas las amenazas» de Washington, «que violan flagrantemente el derecho internacional y que han generado una reacción mundial creciente de rechazo», Maduro resaltó las posturas en contra de EE. UU. en distintos bloques multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), entre otras instancias y países a escala global. «Es un rechazo creciente a que se amenace la paz del Caribe, la paz de Suramérica, y que se construya un relato burdo, totalmente falso, una narrativa derrotada por su propia falsedad, su propia inmoralidad, contra un país de gente decente, contra un país con institucionalidad republicana, con fortaleza constitucional como nuestra República Bolivariana de Venezuela», agregó. Maduro indicó que la «narrativa falsa», promovida por la administración de Donald Trump, «pretende imponer un estado de violencia en el Caribe, en Suramérica, y amenaza con escalar hacia una guerra catastrófica en todo nuestro continente». El mandatario agregó que los patriotas de su país se mantienen firmes en la verdad y en plena lucha «contra la mentira, la violencia y la inmoralidad». En ese sentido, comentó que la población está preparada desde «los poderes que establece la Constitución» para enfrentar cualquier agresión extranjera que pretenda afectar la soberanía, la paz e independencia del país.

T/CO con información de Prensa Presidencial