Presidente Maduro convoca jornada nacional de alistamiento en defensa de la soberanía

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en su rol como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), anunció una jornada de alistamiento nacional para el sábado 23 y domingo 24 de agosto.

El llamado está dirigido a los integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana, reservistas y ciudadanos que deseen sumarse voluntariamente al Gran Plan Nacional de Soberanía y de Paz Simón Bolívar.

Desde el Observatorio Cajigal, en el oeste de Caracas, donde lideró la incorporación de la Milicia Bolivariana a los Cuadrantes de Paz comunales, el mandatario expresó que esta movilización busca fortalecer la defensa integral del país ante amenazas externas. “Es el momento de dar un paso al frente y decirle al imperialismo: basta de amenazas. Venezuela quiere paz, y habrá paz”, declaró.

Maduro detalló que el proceso de alistamiento se llevará a cabo en cuarteles, unidades militares, plazas públicas, plazas Bolívar y en las más de 15 mil Bases Populares de Defensa Integral distribuidas en todo el territorio nacional.

El presidente también reiteró que el Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar se encuentra activo desde hace semanas, y enfatizó la necesidad de una articulación firme entre las fuerzas militares, el poder popular y los cuerpos policiales. “La orden está dada: máxima unión para defender la Patria en cualquier circunstancia”, afirmó.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presiencial