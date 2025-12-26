Presidente Maduro: Mao Zedong demostró que los pueblos pueden vencer a los imperios

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró el natalicio 132 de Mao Zedong, uno de los gigantes del siglo XX. A través de un mensaje en su canal de Telegram indicó que “su genialidad en la estrategia y la formación de un ejército revolucionario de obreros y campesinos demostró que los pueblos pueden vencer a los imperios”.

Agregó que el legado de Zedong nos enseñó que: “Las armas son un factor importante en la guerra, pero no el decisivo; el factor decisivo es el hombre y no las cosas”. Esta visión estratégica fue la piedra angular para la victoria y la liberación del pueblo chino.

Expresó que gracias a liderazgos como el de Mao Zedong, China ha recuperado su potencia milenaria, transformándose en una superpotencia del conocimiento, la educación y la tecnología.

“Nuestra admiración radica en su capacidad para devolver la dignidad a una nación. Su figura representa la rebeldía y la construcción de un proyecto propio, elementos que inspiran a nuestra Patria en la defensa de su soberanía e independencia”.

F/VTV