Presidente Maduro: Más del 94 % del pueblo venezolano defiende la patria ante amenazas externas

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, destacó la unidad y la disposición del pueblo venezolano para proteger la soberanía nacional durante el recibimiento de los Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales (CCBI) en el Palacio de Miraflores.

“Hoy, venezolanos y venezolanas de distintas confesiones ideológicas, en una sola voz, más del 94 % de la opinión pública rechaza, repudia la amenaza militar imperialista y está dispuesto a defender su patria de ser necesario, en el terreno que sea”, afirmó el mandatario, resaltando la participación activa de la ciudadanía frente a los desafíos externos.

El jefe de Estado agregó que “el poder más grande que puede tener un país es el poder de la opinión pública, el poder de los ciudadanos, de sus convicciones, de sus valores”, subrayando la importancia del compromiso y la conciencia cívica de los venezolanos en la defensa de la nación.

Maduro también recordó los logros en cohesión social alcanzados por la población: “Y yo le puedo decir al mundo entero hoy, que este país ha conquistado la más grande unión nacional que jamás hubiese tenido desde tiempos de Cipriano Castro, y la agresión imperialista de 1902”.

Asimismo, enfatizó que se ha logrado un consenso sólido entre los ciudadanos, “una gran unión más allá de las diferencias políticas, partidistas, ideológicas, o de clase o sector”, reforzando la idea de un país unido, fuerte y preparado ante cualquier amenaza.

“Hoy Venezuela está unida, compañeros, compañeras, compatriotas, y si usted suma en esta realidad venezolana todos esos factores, podemos decir que todos constituyen un gran poder nacional que mantiene a Venezuela de pie, con dignidad”, destacó.

T/CO