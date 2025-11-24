Presidente Maduro: «Más nunca habrá traición al pueblo de Venezuela»

«Hemos roto el maleficio de la traición en la historia de Venezuela», sentenció el presidente Nicolás Maduro este lunes, al afirmar que la Revolución Bolivariana ha logrado «romper el maleficio de la traición» en la historia política de Venezuela.

Durante la instalación oficial del primer Consejo del Gobierno Nacional Estudiantil, el mandatario llamó a los jóvenes a estar «pendientes de la traición», pese a que en Venezuela se ha «roto el maleficio de la traición» de la que el propio Libertador fue víctima durante su epopeya libertaria.

«Más nunca habrá traición al pueblo de Venezuela, jamás ni nunca. Habrá lealtad en acción, y cada vez más revolución», exaltó el mandatario tras rememorar los eventos que enfrentó el Libertador Simón Bolívar tras las campañas de independencia, señalando que el Libertador conoció de cerca la deslealtad de sus antiguos aliados.

«(Simón Bolívar) regresó a Bogotá. Ya habían salido los puñales de la traición, que lo apuñalearon por la espalda. Ya había visto la cara de la traición. Había fundado Bolivia, pero ya había visto la cara de la traición de la oligarquía. Ya había visto la cara de la traición de la orgía limeña, ya había visto la cara de la traición de Juan José Flores al frente del gobierno de Quito. Y cuando llegó a Bogotá, le vio el rostro criminal a la traición de Santander, que intentó matarlo en septiembre del veintiocho. La traición», recordó.

